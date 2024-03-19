Ефимов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1954
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1979
Дочь: Сальникова (Ефимова) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Ефимова (Колягина) Нина Александровна
Рождение ребёнка
28.09.1982
Дочь: Ветлова (Ефимова) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Ефимова (Колягина) Нина Александровна
Куйбышев, Города, Казанская губерния