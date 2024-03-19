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Ефимов Владимир Васильевич

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

01.02.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1954

Отец: Ефимов Василий Кузьмич

Мать: Ефимова (Верстова) Анна Тимофеевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова (Колягина) Нина Александровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1979

Дочь: Сальникова (Ефимова) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Ефимова (Колягина) Нина Александровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1982

Дочь: Ветлова (Ефимова) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Ефимова (Колягина) Нина Александровна

Куйбышев, Города, Казанская губерния

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