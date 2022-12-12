Сунцова (Сунцова) Парасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунцова (Сунцова) Парасковья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1894 ст.

Дата смерти

30.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1894 ст.

Отец: Сунцов Михаил Николаевич

Мать: Сунцова Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Сунцов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Сунцов Яков Федотович

Сунцовы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Сунцов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Сунцов Яков Федотович

Сунцовы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.09.1930

Дочь: Васенина Апполинария Яковлевна

Отец ребёнка: Сунцов Яков Федотович

Сунцовы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунцов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Сунцов Яков Федотович

Сунцовы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сунцов Яков Федотович

Смерть
30.01.1971
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