Сунцова (Сунцова) Парасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1894 ст.
Дата смерти30.01.1971
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1894 ст.
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Сунцов Яков Федотович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Сунцов Яков Федотович
Рождение ребёнка
30.09.1930
Дочь: Васенина Апполинария Яковлевна
Отец ребёнка: Сунцов Яков Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сунцов Яков Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1971