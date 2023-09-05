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Выгузов Владимир Константинович
Выгузов Владимир Константинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.02.1959
Пол
Мужской
Отец
Выгузов Константин Иванович
1920 г.р.
Мать
Выгузова (Шмакова) Людмила Васильевна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1959
Отец:
Выгузов Константин Иванович
Мать:
Выгузова Людмила Васильевна
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