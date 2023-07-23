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Васильева Ирина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1987

Отец: Васильев Юрий Леонидович

Мать: Васильева Марина Юрьевна

Бракосочетание
08.12.2007

Муж: Козлов Максим Александрович

Рождение ребёнка
28.06.2008

Дочь: Козлова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Козлов Максим Александрович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.01.2014

Дочь: Козлова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Козлов Максим Александрович

Развод
09.01.2019

Муж: Козлов Максим Александрович

Развод
09.01.2019

Муж: Козлов Максим Александрович

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