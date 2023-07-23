Васильева Ирина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1987
Отец: Васильев Юрий Леонидович
Мать: Васильева Марина Юрьевна
Бракосочетание
08.12.2007
Рождение ребёнка
28.06.2008
Дочь: Козлова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Козлов Максим Александрович
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.01.2014
Дочь: Козлова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Козлов Максим Александрович
Развод
09.01.2019
Развод
09.01.2019