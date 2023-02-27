Перловский Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перловский Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Перловский Леонтий

Мать: (Перловская) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Перловская) Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.12.1881

Дочь: (Перловская) Варвара

Мать ребёнка: (Перловская) Прасковья

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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