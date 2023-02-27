Перловский Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Перловский Леонтий
Мать: (Перловская) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Перловская) Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.12.1881
Дочь: (Перловская) Варвара
Мать ребёнка: (Перловская) Прасковья
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно