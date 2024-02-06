Петрова Василиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти02.06.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Тревогина Зоя Павловна
Отец ребёнка: Тревогин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Тревогина Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Тревогин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
26.10.1941
Дочь: Тревогина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Тревогин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Тревогина Анна Павловна
Отец ребёнка: Тревогин Павел Николаевич
Смерть
02.06.1947