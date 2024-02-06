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Петрова Василиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

02.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Тревогина Зоя Павловна

Отец ребёнка: Тревогин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Тревогина Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Тревогин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
26.10.1941

Дочь: Тревогина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Тревогин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Тревогина Анна Павловна

Отец ребёнка: Тревогин Павел Николаевич

Смерть
02.06.1947
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