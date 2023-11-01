Меньшикова Анна Савватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова Анна Савватеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1904

Дочь: Меньшикова Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Меньшиков Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
04.04.1907

Сын: Меньшиков Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Меньшиков Матвей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Матвей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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