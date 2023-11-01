Меньшикова Анна Савватеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1904
Дочь: Меньшикова Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Меньшиков Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
04.04.1907
Сын: Меньшиков Семен Матвеевич
Отец ребёнка: Меньшиков Матвей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно