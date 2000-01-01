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Зайцев Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1935

Отец: Зайцев Фёдор Иванович

Мать: Зайцева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
12.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Фаина Алексеевна

Рождение ребёнка
20.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Фаина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Фаина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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