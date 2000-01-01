Зайцев Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1935
Отец: Зайцев Фёдор Иванович
Мать: Зайцева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
12.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Фаина Алексеевна
Рождение ребёнка
20.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Фаина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Фаина Алексеевна
Смерть
Неизвестно