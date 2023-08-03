Елистратов Михаил Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1941
Сын: Елистратов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Матрена Сергеевна
Смерть
Неизвестно