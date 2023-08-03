Елистратов Михаил Никонорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлистратов Михаил Никонорович

Елистратов Михаил Никонорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1941

Сын: Елистратов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Матрена Сергеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.