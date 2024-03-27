Суздальницкая (Володарская) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая (Володарская) Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Суздальницкий Яков

Отец ребёнка: Суздальницкий Григорий

с.Турунтаево
Рождение ребёнка
1906

Сын: Суздальницкий Зелик

Отец ребёнка: Суздальницкий Григорий

Рождение ребёнка
1909

Сын: Суздальницкий Семен

Отец ребёнка: Суздальницкий Григорий

Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Григорий

Смерть
1948
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