Суздальницкая (Володарская) Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Суздальницкий Яков
Отец ребёнка: Суздальницкий Григорий
с.Турунтаево
Рождение ребёнка
1906
Сын: Суздальницкий Зелик
Отец ребёнка: Суздальницкий Григорий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Суздальницкий Семен
Отец ребёнка: Суздальницкий Григорий
Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1948