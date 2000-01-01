Вшивцев Кондрат Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Кондрат Романович

Вшивцев Кондрат Романович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Вшивцев Роман Антонович

Мать: Вшивцева Евдоки Гаврилова

Рождение ребёнка
28.11.1840 ст.

Сын: Вшивцев Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Митрофановна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Гликерия Кондратьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Митрофановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Степанида Кондратьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Митрофановна

Рождение ребёнка
06.02.1846 ст.

Сын: Вшивцев Арсений Кондратьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Митрофановна

Рождение ребёнка
24.11.1847 ст.

Сын: Вшивцев Наум Кондратьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Марфа Митрофановна

Смерть
После 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close