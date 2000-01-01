Вшивцев Кондрат Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Вшивцев Роман Антонович
Рождение ребёнка
28.11.1840 ст.
Сын: Вшивцев Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Митрофановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Гликерия Кондратьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Митрофановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Степанида Кондратьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Митрофановна
Рождение ребёнка
06.02.1846 ст.
Сын: Вшивцев Арсений Кондратьевич
Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Митрофановна
Рождение ребёнка
24.11.1847 ст.
Сын: Вшивцев Наум Кондратьевич
Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850