Мясников Пётр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясников Пётр Дмитриевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

22.08.1810

Дата смерти

29.08.1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
29.08.1880
Дзержинский, Дзержинский, Московская область
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