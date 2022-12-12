Мясников Пётр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1810
Дата смерти29.08.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
29.08.1880
Дзержинский, Дзержинский, Московская область