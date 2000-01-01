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Докучаев Степан Никифорович

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Место рождения

Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.

Дата рождения

1778

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1779 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Докучаев Никифор

Мать: не указана

Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Докучаев Иван Степанович

Мать ребёнка: Докучаева Мавра Семеновна

Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Докучаева Мавра Семеновна

Смерть
1855
Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
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