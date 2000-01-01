Докучаев Степан Никифорович
Место рожденияСлобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Дата рождения1778
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Докучаев Никифор
Мать: не указана
Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Докучаева Мавра Семеновна
Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1855
Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.