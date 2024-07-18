Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиМежду 1840 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Андрей Кондратьевич
Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
Между 1840 и 1858