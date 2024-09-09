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Котов Иван Николаевич

Место рождения

Иваньково, Сереновская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

16.05.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1878 ст.

Отец: Котов Николай Павлович

Мать: Котова (Бубнова) Анна Денисовна

Иваньково, Сереновская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Котова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Котова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Котова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
17.09.1921

Дочь: Кушкина (Котова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Котова Елена Михайловна

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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