Котов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1878 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Котова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Котова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Котова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
17.09.1921
Дочь: Кушкина (Котова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Котова Елена Михайловна
Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно