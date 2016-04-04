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Пиягина Раиса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1952

Дата смерти

04.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пиягин Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.11.1972

Сын: Пиягин Виталий Анатольевич

Отец ребёнка: Пиягин Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.12.1975

Дочь: Соловьева (Пиягина) Алина Анатольевна

Отец ребёнка: Пиягин Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.05.1983

Сын: Пиягин Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Пиягин Анатолий Дмитриевич

Смерть
04.04.2016

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