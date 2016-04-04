Пиягина Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1952
Дата смерти04.04.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1972
Сын: Пиягин Виталий Анатольевич
Отец ребёнка: Пиягин Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.12.1975
Дочь: Соловьева (Пиягина) Алина Анатольевна
Отец ребёнка: Пиягин Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.05.1983
Сын: Пиягин Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Пиягин Анатолий Дмитриевич
Смерть
04.04.2016