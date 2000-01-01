(Косси) Сюзанна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1696
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685
Сын: Матикайнен Андрей Петрович
Отец ребёнка: Матикайнен Петр
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Матикайнен Павел Петрович
Отец ребёнка: Матикайнен Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матикайнен Петр
Смерть
После 1696