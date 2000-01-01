(Косси) Сюзанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Косси) Сюзанна

(Косси) Сюзанна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1696

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1650 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Матикайнен Андрей Петрович

Отец ребёнка: Матикайнен Петр

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Матикайнен Павел Петрович

Отец ребёнка: Матикайнен Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Петр

Смерть
После 1696
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close