Балтачева Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балтачева Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балтачев Николай Иванович

Мать: Балтачева Надежда

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