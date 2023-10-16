Ёрхов Михаил Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1899
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ёрхов Митрофан Илларионович
Мать: Ёрхова Наталья?
Рождение ребёнка
23.11.1918
Сын: Ёрхов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Ёрхова Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Ёрхова Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
20.05.1939
Дочь: Артемьева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Ёрхова Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ёрхова Ксения Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ёрхова Ксения Гавриловна
Смерть
1899