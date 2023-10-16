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Ёрхов Михаил Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ёрхов Митрофан Илларионович

Мать: Ёрхова Наталья?

Рождение ребёнка
23.11.1918

Сын: Ёрхов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Ёрхова Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ёрхов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Ёрхова Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
20.05.1939

Дочь: Артемьева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Ёрхова Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёрхов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ёрхова Ксения Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ёрхова Ксения Гавриловна

Смерть
1899
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