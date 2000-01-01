Жулега Давид Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Жулега Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Жулега Степанида Сидорова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Жулега Павел Давидов
Мать ребёнка: Жулега Степанида Сидорова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Жулега Федор Давидов
Мать ребёнка: Жулега Степанида Сидорова
Рождение ребёнка
26.08.1799
Дочь: Наталия Давидова
Мать ребёнка: Жулега Степанида Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно