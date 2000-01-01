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Жулега Давид Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Жулега Гаврило Иванов

Мать: Жулега Ефросинья Степанова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Жулега Прокофий Давидов

Мать ребёнка: Жулега Степанида Сидорова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Жулега Павел Давидов

Мать ребёнка: Жулега Степанида Сидорова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Жулега Федор Давидов

Мать ребёнка: Жулега Степанида Сидорова

Рождение ребёнка
26.08.1799

Дочь: Наталия Давидова

Мать ребёнка: Жулега Степанида Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулега Степанида Сидорова

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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