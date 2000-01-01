Рублёва Агафья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Рублёв Роман Саввавич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Рублёв Роман Саввавич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Романовна
Отец ребёнка: Рублёв Роман Саввавич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно