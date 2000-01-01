Бебелин Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебелин Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1952

Отец: Бебелин Павел Иванович

Мать: Бебелина Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Бебелина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бебелин Александр Александрович

Мать ребёнка: Бебелина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бебелина Людмила

Смерть
Неизвестно
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