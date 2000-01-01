Бебелин Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1952
Отец: Бебелин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Бебелина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бебелин Александр Александрович
Мать ребёнка: Бебелина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бебелина Людмила
Смерть
Неизвестно