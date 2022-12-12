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Тряпкин Павел Григорьевич

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Место рождения

Дурниха, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дурниха, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тряпкина Раиса Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тряпкин Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тряпкин Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тряпкин Сергей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова Анна Павловна

Мать ребёнка: Тряпкина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Тряпкина Наталья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тряпкина Наталья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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