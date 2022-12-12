Тряпкин Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тряпкина Раиса Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова Анна Павловна
Мать ребёнка: Тряпкина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Тряпкина Наталья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно