Симонович-Куверов (Симонович) Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1987
Бракосочетание
22.06.2010
Рождение ребёнка
22.01.2017
Сын: Симонович-Куверов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Симонович-Куверова Елена Валерьевна
Рождение ребёнка
22.01.2017
Сын: Симонович-Куверов Арсений Иванович
Мать ребёнка: Симонович-Куверова Елена Валерьевна