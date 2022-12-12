Симонович-Куверов (Симонович) Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонович-Куверов (Симонович) Иван Андреевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

07.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1987

Отец: Симонович Андрей Леонидович

Мать: Школер Татьяна Геннадьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
22.06.2010

Жена: Симонович-Куверова Елена Валерьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.01.2017

Сын: Симонович-Куверов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Симонович-Куверова Елена Валерьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.01.2017

Сын: Симонович-Куверов Арсений Иванович

Мать ребёнка: Симонович-Куверова Елена Валерьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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