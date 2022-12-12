Фариза Юсуфова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кабылов Мухаметгали Матеев
Отец ребёнка: Кабулов Матей Кармышев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Кабулов Матей Кармышев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кабылов Мухаметамин Матеев
Отец ребёнка: Кабулов Матей Кармышев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кабылова Бадрисафа Матеева
Отец ребёнка: Кабулов Матей Кармышев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно