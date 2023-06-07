Алексей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

вз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Ефим Степанович

Мать: Авдотья Ивановна

Смерть
1796
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