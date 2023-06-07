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Алексей Ефимович
Алексей Ефимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Дата смерти
1796
Пол
Мужской
Отец
Ефим Степанович
1741 г.р.
Мать
Авдотья Ивановна
1743 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
вз
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Ефим Степанович
Мать:
Авдотья Ивановна
Смерть
1796
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