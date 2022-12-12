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Калмыкова Елена Владимировна

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Место рождения

Вонгуда, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

05.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Владимир

Мать: не указана

Вонгуда, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.04.1928

Сын: Калмыков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Калмыков Николай Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1943

Сын: Колмыков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Калмыков Николай Иванович

Вонгуда, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Николай Иванович

Смерть
05.07.1983
Ташкент УзССР
Причина смерти: инсульт, парализовало и умерла
Похороны
Неизвестно
Домробод Ташкент Узбекистан
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