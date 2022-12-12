Калмыкова Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти05.07.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1928
Сын: Калмыков Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Калмыков Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1943
Сын: Колмыков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Калмыков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1983
Ташкент УзССР
Причина смерти: инсульт, парализовало и умерла
Похороны
Неизвестно
Домробод Ташкент Узбекистан