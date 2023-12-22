Фуршева Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Фуршев Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Фуршев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Фуршев Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Фуршев Георгий Андреевич (погиб)
Отец ребёнка: Фуршев Андрей Максимович
Рождение ребёнка
25.12.1916
Отец ребёнка: Фуршев Андрей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фуршева Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Фуршев Андрей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фуршев Андрей Максимович
Смерть
Неизвестно