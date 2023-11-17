Анисимова Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воинов Виктор Васильевич

Мать: Воинова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Василий Иванович

Отец ребёнка: Анисимов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Александр Иванович

Отец ребёнка: Анисимов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Виктор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Иван

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