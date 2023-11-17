Анисимова Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воинов Виктор Васильевич
Мать: Воинова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Василий Иванович
Отец ребёнка: Анисимов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Александр Иванович
Отец ребёнка: Анисимов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисимов Иван