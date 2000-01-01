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Василиева (Москатова) елена Петровна
Василиева (Москатова) елена Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Москатов ПЕТР Дмитриевич
Мать
Москатова - (Чендева) Евдокия Васильевна Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
РГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Москатов ПЕТР Дмитриевич
Мать:
Москатова - Евдокия Васильевна Васильевна
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