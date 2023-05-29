Керов Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Керов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лезина Евгения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Керова Капитолина Петровна
Мать ребёнка: Лезина Евгения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лезина Евгения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Керова Александра Петровна
Мать ребёнка: Лезина Евгения Петровна
Смерть
Неизвестно