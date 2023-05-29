Керов Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Керов Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Керов Александр

Мать: Керова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лезина Евгения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Керова Капитолина Петровна

Мать ребёнка: Лезина Евгения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Керов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Лезина Евгения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Керова Александра Петровна

Мать ребёнка: Лезина Евгения Петровна

Смерть
Неизвестно

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