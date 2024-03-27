Тазеев Абкадир (Абдулкадыр) Абдухаирович
Место рожденияд. Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тазеев Абдухаир
Мать: Тазеева ?
д. Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тазеев Хади Абдулкадырович
Мать ребёнка: Тазеева ?
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тазеева ?
Смерть
Неизвестно