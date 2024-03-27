Тазеев Абкадир (Абдулкадыр) Абдухаирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тазеев Абкадир (Абдулкадыр) Абдухаирович

Место рождения

д. Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тазеев Абдухаир

Мать: Тазеева ?

д. Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тазеев Хади Абдулкадырович

Мать ребёнка: Тазеева ?

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тазеева ?

Смерть
Неизвестно
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