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Кусакин Иван Фаддеевич

Место рождения

Новоспасское

Дата рождения

19.04.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1871 ст.

Отец: Кусакин Фаддей Ефимович

Мать: Кусакина Ольга Ивановна

В семье государственного крестьянина села Новоспасского Фаддея Ефимовича Кусакина и его законной жены Ольги Ивановны, оба православных, родился 19.04.1871, крещен 19.04.1871, сын Иван. Восприемниками ... Показать все
Крещение
19.04.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
В семье государственного крестьянина села Новоспасского Фаддея Ефимовича Кусакина и его законной жены Ольги Ивановны, оба православных, родился 19.04.1871, крещен 19.04.1871, сын Иван. Восприемниками ... Показать все
Бракосочетание
01.07.1891 ст.

Жена: Кусакина (Белова) Евдокия Яковлевна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
01.07.1891 крестьянин Самарской губернии, Бугурусланского уезда, Камыш-Садакской волости, села Новоспасского Иван Фадеевич Кусакин, православный, первым браком, 20 лет обвенчался с поселянкой Илецкой ... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1891 ст.

Дочь: Дергунова-Мозговая (Кусакина) Прасковья (Параскева) Ивановна

Мать ребёнка: Кусакина (Белова) Евдокия Яковлевна

Изобильное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье мещанина города Илецка Ивана Фадеевича Кусакина и законной жены его Евдокии Яковлевы, оба православных, родилась 26.10.1891, крещена 27.10.1891, дочь Параскева. Восприемниками (крестными) выс... Показать все
Поручитель
12.01.1892 ст.
Изобильное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
12.01.1892 Изобильного поселка казак Федор Петрович Иванченков, православный, первым браком, 31 лет обвенчался с дочерью Илецкого поселенца Марией Яковлевной Беловой, православной, первым браком, 19 л... Показать все
Поручитель
05.02.1897 ст.
Изобильное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
05.02.1897 Оренбургской губернии и уезда, Покровской волости (видимо пропущено слово «крестьянин») Михаил Алексеевич Липовой, православный, первым браком, 21 лет обвенчался с крестьянской дочерью Сама... Показать все
Смерть
Неизвестно

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