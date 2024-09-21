Кусакин Иван Фаддеевич
Место рожденияНовоспасское
Дата рождения19.04.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Рождение
19.04.1871 ст.
Отец: Кусакин Фаддей Ефимович
Мать: Кусакина Ольга Ивановна
В семье государственного крестьянина села Новоспасского Фаддея Ефимовича Кусакина и его законной жены Ольги Ивановны, оба православных, родился 19.04.1871, крещен 19.04.1871, сын Иван. Восприемниками ... Показать все
Крещение
19.04.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
В семье государственного крестьянина села Новоспасского Фаддея Ефимовича Кусакина и его законной жены Ольги Ивановны, оба православных, родился 19.04.1871, крещен 19.04.1871, сын Иван. Восприемниками ... Показать все
Бракосочетание
01.07.1891 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
01.07.1891 крестьянин Самарской губернии, Бугурусланского уезда, Камыш-Садакской волости, села Новоспасского Иван Фадеевич Кусакин, православный, первым браком, 20 лет обвенчался с поселянкой Илецкой ... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1891 ст.
Дочь: Дергунова-Мозговая (Кусакина) Прасковья (Параскева) Ивановна
Мать ребёнка: Кусакина (Белова) Евдокия Яковлевна
В семье мещанина города Илецка Ивана Фадеевича Кусакина и законной жены его Евдокии Яковлевы, оба православных, родилась 26.10.1891, крещена 27.10.1891, дочь Параскева. Восприемниками (крестными) выс... Показать все
Поручитель
12.01.1892 ст.
12.01.1892 Изобильного поселка казак Федор Петрович Иванченков, православный, первым браком, 31 лет обвенчался с дочерью Илецкого поселенца Марией Яковлевной Беловой, православной, первым браком, 19 л... Показать все
Поручитель
05.02.1897 ст.
05.02.1897 Оренбургской губернии и уезда, Покровской волости (видимо пропущено слово «крестьянин») Михаил Алексеевич Липовой, православный, первым браком, 21 лет обвенчался с крестьянской дочерью Сама... Показать все
Смерть
Неизвестно