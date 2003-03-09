Силуянов Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силуянов Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Силуянов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1960

Дочь: Левина Любовь Юрьевна

Мать ребёнка: Силуянова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
30.06.1965

Дочь: Шатова Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Силуянова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пенне Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Силуянова Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силуянова Валентина Николаевна

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