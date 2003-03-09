Силуянов Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Силуянов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1960
Дочь: Левина Любовь Юрьевна
Мать ребёнка: Силуянова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
30.06.1965
Дочь: Шатова Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Силуянова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пенне Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Силуянова Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно