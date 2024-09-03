Федор Егоров
Место рожденияОликово
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Егор Александров
Мать: Акулина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Михайлова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Матвей Федоров
Мать ребёнка: Ефимия Михайлова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Даниил Федоров
Мать ребёнка: Ефимия Михайлова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Ефимия Михайлова
Смерть
Неизвестно