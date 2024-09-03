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Федор Егоров

Место рождения

Оликово

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Егор Александров

Мать: Акулина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Михайлова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Матвей Федоров

Мать ребёнка: Ефимия Михайлова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Даниил Федоров

Мать ребёнка: Ефимия Михайлова

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Нефедов Филипп Федоров

Мать ребёнка: Ефимия Михайлова

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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