Заплетина (Заплетина) Пелагея Онисифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаплетина (Заплетина) Пелагея Онисифоровна

Заплетина (Заплетина) Пелагея Онисифоровна

Место рождения

Куриловка

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Куриловка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close