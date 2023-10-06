Ковтун Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1885

Сын: Ковтун Максим Николаевич

Отец ребёнка: Ковтун Николай Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1887

Сын: Ковтун Павел Николаевич

Отец ребёнка: Ковтун Николай Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1890

Сын: Ковтун Иван Николаевич

Отец ребёнка: Ковтун Николай Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1892

Сын: Ковтун Степан Николаевич

Отец ребёнка: Ковтун Николай Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1895

Дочь: Ковтун Феодора Николаевна

Отец ребёнка: Ковтун Николай Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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