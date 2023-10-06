Ковтун Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1885
Отец ребёнка: Ковтун Николай Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1887
Отец ребёнка: Ковтун Николай Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1890
Отец ребёнка: Ковтун Николай Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1892
Отец ребёнка: Ковтун Николай Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1895
Дочь: Ковтун Феодора Николаевна
Отец ребёнка: Ковтун Николай Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно