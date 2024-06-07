Анисимов Игнатей Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисимова Марфа
Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Анисимова) Евдокия Игнатиевна
Мать ребёнка: Анисимова Марфа
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Анисимова) Марфа Игнатиевна
Мать ребёнка: Анисимова Марфа
Смерть
Неизвестно