Анисимов Игнатей Евсеевич 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимов Игнатей Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Анисимов Евсей Панфилович

Мать: Анисимова (Ложкина) Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Марфа

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Анисимова) Евдокия Игнатиевна

Мать ребёнка: Анисимова Марфа

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Анисимова) Марфа Игнатиевна

Мать ребёнка: Анисимова Марфа

Смерть
Неизвестно

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