Баганин Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения28.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1976
Образование
С 1983 по 1987
Образование
С 1987 по 1991
Средняя школа №49
Бракосочетание
Около ?.10.2009
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.2009
Дочь: Баганина Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.06.2011
Дочь: Баганина Анна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана