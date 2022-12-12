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Баганин Сергей Владимирович

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

28.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1976

Отец: Баганин Владимир Георгиевич

Мать: Шатилова Тамара Тимофеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Образование
С 1983 по 1987
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Образование
С 1987 по 1991
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Средняя школа №49
Бракосочетание
Около ?.10.2009

Жена: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.11.2009

Дочь: Баганина Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.06.2011

Дочь: Баганина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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