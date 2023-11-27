Иванов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Александр

Иванов Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1981

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1981

Отец: Иванов Михаил

Мать: Иванова Людмила

Рождение ребёнка
02.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ирина

Рождение ребёнка
18.12.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ирина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close