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Пигарев Карп Ефимович

Место рождения

Красавский Поселок, Марьинская волость, Николаевский уезд

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

04.04.1912

Пол

Мужской

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Жена

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Пигарев Ефим Потапович

Мать: Матрона Исаевна

Красавский Поселок, Марьинская волость, Николаевский уезд
Бракосочетание
Между 1850 и 1858

Жена: Параскева Спиридоновна

Красавский Поселок, Марьинская волость, Николаевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Пигарев Степан Карпович

Мать ребёнка: Параскева Спиридоновна

Место жительства
Неизвестно
Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.04.1912
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