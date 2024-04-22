Пигарев Карп Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти04.04.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Пигарев Ефим Потапович
Мать: Матрона Исаевна
Бракосочетание
Между 1850 и 1858
Жена: Параскева Спиридоновна
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: Параскева Спиридоновна
Место жительства
Неизвестно
Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.04.1912