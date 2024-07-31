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Ситникова Светлана Владимировна

Место рождения

Кытлым, Карпинск, Свердловская область

Дата рождения

01.07.1969

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1969

Отец: Ситников Владимир Александрович

Мать: Ситникова (Кузнецова) Людмила Федоровна

Кытлым, Карпинск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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