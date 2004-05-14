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Прокофьев Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1953

Дата смерти

14.05.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
03.05.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.05.2004
Рак пальца на ноге. Удалили. Метостазы. Тяжело болел. Флюорография показала полное затемнение легких.

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