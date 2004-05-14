Прокофьев Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1953
Дата смерти14.05.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.05.2004
Рак пальца на ноге. Удалили. Метостазы. Тяжело болел. Флюорография показала полное затемнение легких.