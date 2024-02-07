Смагина (Сурова) Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смагина (Сурова) Елена Евгеньевна

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Место рождения

г. Кемерово

Дата рождения

09.02.1973

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

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Муж

1976 г.р.
1970 г.р.
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Дети

1992 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1973

Отец: Суров Евгений Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

г. Кемерово
Рождение ребёнка
21.03.1992

Дочь: Стрежбецкая Александра Юрьевна

Отец ребёнка: Смагин Юрий Петрович

с.Едет Шарыповского района Красноярского края
Рождение ребёнка
23.11.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Александр Михайлович

г. Красноярск
Рождение ребёнка
10.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Красноярск
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Александр Михайлович

Развод
Неизвестно

Муж: Смагин Юрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смагин Юрий Петрович

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