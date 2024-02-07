Смагина (Сурова) Елена Евгеньевна
Место рожденияг. Кемерово
Дата рождения09.02.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1973
Отец: Суров Евгений Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
г. Кемерово
Рождение ребёнка
21.03.1992
Дочь: Стрежбецкая Александра Юрьевна
Отец ребёнка: Смагин Юрий Петрович
с.Едет Шарыповского района Красноярского края
Рождение ребёнка
23.11.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Александр Михайлович
г. Красноярск
Рождение ребёнка
10.05.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Красноярск
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Смагин Юрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смагин Юрий Петрович