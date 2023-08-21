Журавлев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1968

Отец: Журавлев Владимир Дмитриевич

Мать: Журавлева Валентина Николаевна

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