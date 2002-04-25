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Щеголенкова Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1939

Дата смерти

25.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1939

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеголенкова Галина Федоровна

Отец ребёнка: Щеголенков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеголенкова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Щеголенков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
07.07.1962

Дочь: Якунина (Щеголенкова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Щеголенков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
26.12.1972

Дочь: Калашникова (Щеголенкова) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Щеголенков Федор Васильевич

Смерть
25.04.2002

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