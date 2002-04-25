Щеголенкова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1939
Дата смерти25.04.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1939
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеголенкова Галина Федоровна
Отец ребёнка: Щеголенков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеголенкова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Щеголенков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1962
Дочь: Якунина (Щеголенкова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Щеголенков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
26.12.1972
Дочь: Калашникова (Щеголенкова) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Щеголенков Федор Васильевич
Смерть
25.04.2002