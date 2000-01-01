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Чурилин Денис Минаев

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Место рождения

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1781 г.р.

Жена

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Чурила Минай Григорьев

Мать: Ирина

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Георгиева

Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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