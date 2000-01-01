Чурилин Денис Минаев
Место рожденияд. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Чурила Минай Григорьев
Мать: Ирина
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Георгиева
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно