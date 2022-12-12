Шильдкрет Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1907
Дата смерти25.07.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1929 по 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1937 по 1942
Место жительства
С 1942 по 1944
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1944 по 1949
Место жительства
С 1949 по 1951
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1951 по 1956
Место жительства
С 1956 по 1959
Львов
Место жительства
С 1959
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.07.1976