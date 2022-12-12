Шильдкрет Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шильдкрет Владимир Григорьевич

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Место рождения

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.03.1907

Дата смерти

25.07.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1929 по 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1937 по 1942
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1942 по 1944
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1944 по 1949
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1949 по 1951
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1951 по 1956
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1956 по 1959
Львов
Место жительства
С 1959
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
25.07.1976
Тула, город Тула, Тульская область
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