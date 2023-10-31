Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.05.1947
Дочь: Куценко Галина Петровна
Мать ребёнка: Непомнящих Марфа Ивановна
Пхеньян, Северная Корея
Свидетельство о рождении ЩЗ № 063728 от 26 октября 1949 г. Актовая запись № 85 от 26 октября 1949 года в книге ЗАГС Консульского отдела Посольства СССР в Корее, г. Пхеньян.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно