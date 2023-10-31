Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр

Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1947

Дочь: Куценко Галина Петровна

Мать ребёнка: Непомнящих Марфа Ивановна

Пхеньян, Северная Корея
Свидетельство о рождении ЩЗ № 063728 от 26 октября 1949 г. Актовая запись № 85 от 26 октября 1949 года в книге ЗАГС Консульского отдела Посольства СССР в Корее, г. Пхеньян.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непомнящих Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close