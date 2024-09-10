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Литвиченко Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1967

Отец: Литвиченко Александр Платонович

Мать: Рыбалкина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвиченко (Погорелова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.1989

Дочь: Литвиченко Альбина Ивановна

Мать ребёнка: Литвиченко (Погорелова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
05.06.1993

Дочь: Прокопенко Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Литвиченко (Погорелова) Галина Николаевна

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