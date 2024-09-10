Литвиченко Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1989
Дочь: Литвиченко Альбина Ивановна
Мать ребёнка: Литвиченко (Погорелова) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
05.06.1993
Дочь: Прокопенко Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Литвиченко (Погорелова) Галина Николаевна